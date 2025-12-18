La integración que da vida

El subdelegado del Gobierno. Héctor Alaiz, junto a la alcalde de Villagatón, Carolina López Árias, visitó a los participantes de la inicitiva.dl

Villagatón ha demostrado que la integración puede ser una herramienta clave para dar vida a los pueblos. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, visitó este miércoles el municipio para conocer de cerca el proyecto «Yo con ti, tú con mi», una iniciativa de inclusión social impulsada por el Ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas y financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dentro del programa estatal de proyectos innovadores contra la despoblación, con un presupuesto de 127.000 euros.

El proyecto está dirigido a la población migrante que se ha asentado en el municipio en los últimos años, principalmente procedente de Senegal, Gambia, Guatemala, Venezuela y Colombia. Su objetivo es reforzar la convivencia, el apoyo mutuo y la cohesión social a través de un modelo de acompañamiento cercano, participación comunitaria y creación de vínculos entre vecinos. En la actualidad, más de 40 personas participan activamente en esta iniciativa.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por la alcaldesa, Carolina López Arias, el subdelegado pudo conocer algunas de las actividades que se desarrollan en el marco del proyecto, como los talleres de aprendizaje de español para niños y adultos, además de acciones orientadas a facilitar la integración social, educativa y cultural de las personas participantes.

Alaiz Moretón destacó el valor de este tipo de iniciativas en el medio rural y subrayó que «proyectos como «Yo con ti, tú con mi» demuestran que los pequeños municipios pueden ser espacios de acogida, convivencia y oportunidades». En este sentido, afirmó que la integración de las personas migrantes «fortalece el tejido social y contribuye al desarrollo y a la vida de nuestros pueblos».

El subdelegado también puso en valor el compromiso del Gobierno de España con proyectos innovadores que ayudan a fijar población y a combatir la despoblación desde la igualdad y la inclusión. Gracias a esta iniciativa, Villagatón-Brañuelas mantiene actualmente una veintena de menores escolarizados en el colegio, diez niños en el centro infantil y otra decena que cursa estudios en el IES de Astorga, un dato que refleja el impacto positivo del proyecto en la vida cotidiana del municipio.

«Yo con ti, tú con mi» forma parte de una convocatoria estatal que sitúa a la provincia de León como referente en el desarrollo de iniciativas sociales innovadoras, basadas en la participación, el aprendizaje compartido y el respeto mutuo, y que convierten la diversidad en una oportunidad para el futuro del medio rural.