Un nuevo desprendimiento de rocas obliga a cerrar la Ruta del Cares

José María Campos Caín

Un nuevo desprendimiento ha obligado a cerrar la Ruta del Cares. La acumulación de rocas se ha producido una vez pasados los túneles de Caín y antes de llegar a la pasarela existente. Concretamente antes de entrar en el túnel que está más próximo a la pasarela. A pesar de ello se puede hacer una parte de algo más de kilómetro y medio desde Caín y un tramo mayor desde la vertiente asturiana.

El presidente de la junta vecinal de Caín, Marino Pérez, señaló que desde la dirección del parque de Asturias le han informado que si todo va según lo previsto hoy podría reabrirse la ruta en su totalidad una vez terminada una pasarela de madera provisional en la zona del desprendimiento. Los trabajadores del parque nacional y Tragsa se encargan ya de los trabajos. La idea es colocar una nueva pasarela para que se puedan realizar los trabajos de rearmar el muro a fin de evitar futuros desprendimientos. Esto permitirá que los visitantes puedan transitar por la Ruta del Cares sin problemas y los trabajadores continuar con sus respectivos trabajos. “Son una vigas de madera provisional para salvar el trozo de camino que se ha caído hasta que se monte una pasarela de hierro para que puedan trabajar debajo sin interrumpir el tránsito de visitantes”.

Es lo mismo que se hizo hace tiempo en la zona conocida como el Anchurón donde a raíz de un desprendimiento se construyó una pasarela con escaleras para que los trabajadores pudiese hacer sus actuaciones debajo y así la gente podía pasar sin problemas