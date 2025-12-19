Reabre la Ruta del Cares en Picos de Europa tras el desprendimiento de rocas

Tramo de la Ruta del Cares, en el Parque Nacional de Picos de Europa.RAMIRO

El Parque Nacional de los Picos de Europa ha anunciado este viernes la reapertura total de la Ruta del Cares (PR-PNPE 3), uno de los senderos más emblemáticos del norte peninsular, tras finalizar los trabajos en el tramo afectado por el desprendimiento de rocas ocurrido el pasado 9 de diciembre.

La incidencia, que obligó a cerrar parcialmente el itinerario, se produjo en una zona de gran tránsito entre Caín (León) y Poncebos (Asturias), dentro del desfiladero que discurre paralelo al río Cares.

Este sendero, considerado una de las rutas más espectaculares de España, atrae cada año a miles de senderistas por sus impresionantes vistas y su trazado tallado en la roca.

Para garantizar la continuidad del recorrido, se ha instalado una pasarela de madera provisional, equipada con línea de vida tanto en la aproximación como en el paso por la zona afectada.

Esta solución permite recuperar la conexión completa entre los dos extremos de la ruta, aunque la Dirección del Parque Nacional advierte que el tránsito debe realizarse siguiendo estrictamente las medidas de seguridad publicadas en el apartado de Avisos de la web oficial.

El organismo gestor subraya que la intervención responde a la necesidad de mantener la accesibilidad sin comprometer la seguridad, mientras se estudian soluciones definitivas para reforzar la estabilidad del terreno.

La Ruta del Cares, con una longitud aproximada de 12 kilómetros por cada vertiente (24 kilómetros ida y vuelta), es uno de los principales atractivos del Parque Nacional de los Picos de Europa, declarado en 1918 y compartido por las comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

El sendero, excavado en la roca a principios del siglo XX para dar servicio al canal hidroeléctrico, se ha convertido en un referente para el senderismo y el turismo de naturaleza.

Recomendaciones para los visitantes

La Dirección del Parque Nacional recuerda la importancia de planificar la visita, consultar las condiciones meteorológicas y llevar el equipamiento adecuado, especialmente en invierno, cuando el riesgo de hielo y desprendimientos aumenta.

Asimismo, insiste en la necesidad de respetar las indicaciones de seguridad y evitar conductas que puedan poner en peligro la integridad personal o el entorno.