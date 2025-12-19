Navidad León 2025: Santa María no, Santa Claus

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha presentado un programado de actividades muy diversas y para todo tipo de público para estas fechas tan señaladas y esperadas.

De este modo, desde el Ayuntamiento se ha preparado para este primer fin de semana una velada campesina con cuentos y cantos titulada el Filandón del Páramo que tendrá lugar el viernes 19, el sábado 20 el concierto navideño de la Banda Municipal de Música y el Coro Virgen de la Guía, o el domingo 21 la IV San Silvestre Paramesa Solidaria.

Antes de finalizar el año, se realizarán varias presentaciones de libros, actuaciones de magia, un pasacalles musical y torneos deportivos de ajedrez, padel, tenis de mesa y squash.

El viernes 2 de enero, tendrá lugar la primera de las actuaciones que se celebrarán en Santa María del Páramo, ya que la localidad acaba de integrarse dentro del programa cultural de Circuitos Escénicos de Castilla y León y que tendrá una actuación de magia a cargo del mago “Fernando Saldaña”

Además de estas actividades, están previstos encuentros de veteranos de fútbol y balonmano el sábado 3 de enero o la ludoteca navideña que se organiza desde el 22 de diciembre al 7 de enero con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral de los padres.

También están previstas varias campañas como la “Ruta de Bares” o la “Campaña de Comercio Local” con el objetivo de fomentar el comercio y la hostelería de la localidad o la Exposición de Pintura de Luis Román Mateos “El Ayer, el hoy y el mañana” que podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Municipal.

Para finalizar la programación navideña el Ayuntamiento además de la tradicional Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles del municipio en la tarde del 5 de enero, tendrá lugar de manera simultánea una Gran Tractorada Navideña, donde los agricultores del Páramo engalanan sus tractores con luces y motivos festivos.

Todos los horarios como la información de las actividades puede consultarse en la página web municipal y en sus redes sociales. Todo, con el fin de que los parameses puedan disfrutar de estas fiestas tan señaladas y de unos días en familia, que es el objetivo que se marcan las autoridades locales del Ayuntamiento presidido por Alicia Gallego.

Al margen de las cuestiones organizadas por el equipo de gobierno, también se proponen actividades privadas en el ámbito del ocio, para disfrutar de los días que marcan el calendario a partir de hoy.