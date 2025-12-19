Navidad León 2025: Carrizo brilla con magia navideña

En el corazón de la ribera del Órbigo, Carrizo despliega unas Navidades vibrantes, fiel a la tradición de los últimos años, con un programa amplio que abraza a todos los públicos y refuerza su rol como epicentro de ocio en la comarca.

La Casa de Cultura se convierte en el núcleo principal, donde la magia, el deporte, las exposiciones y las costumbres locales confluyen para crear momentos inolvidables y llenar de calidez estos días festivos. El pistoletazo de salida llega el sábado 20 de diciembre con el Partido de Baloncesto de Navidad, organizado por Baloncesto Carrizo en el pabellón polideportivo, un encuentro que une a familias en un ambiente deportivo y festivo, marcando el inicio de la alegría navideña. El martes 23, la carroza de Santa Claus recorre las calles partiendo de la Plaza Mayor, pasando por Liverpool Academy II y el Bar Churrería, llenando de color e ilusión el municipio y preparando el terreno para las celebraciones más íntimas. El 24 de diciembre ofrece doble propuesta: por la mañana, la ruta a pie guiada al «Belén de Cumbres», saliendo del Ayuntamiento, perfecta para disfrutar del paisaje invernal; y por la tarde, la visita de Papá Noel en la Plaza San Isidro de La Milla del Río, a cargo de la Asociación Cultural Barbadiel, que deleita a los más pequeños. El día de Navidad, jueves 25, fusiona tradición y espectáculo: a las 13.00, el Canto del Ramo en la Iglesia Parroquial de Carrizo, organizado por la Asociación Cultural La Trepa y abierto a todos los que quieran participar en esta costumbre leonesa tan arraigada. A las 19.00, arranca el Festival Internacional «Vive la Magia» con Leo Bordigoni y «Jajakadabra» en la Casa de Cultura de Carrizo (entradas 3 euros), un espectáculo que promete asombro y risas.

El sábado 27 es uno de los más cargados del programa: a las 17.00 horas arrancará la San Silvestre en Villanueva de Carrizo, con ambiente festivo y disfraces; el XVII Partido de los Juguetes en el pabellón, con fin solidario y donación de juguetes o alimentos no perecederos; y a las 19:30 horas será el turno del teatro familiar con la obra de «Ser diferentes nos hace grandes» de Os Náufragos Teatro, una lección de tolerancia envuelta en diversión.

El 28 de diciembre, Oliverio Satisfecho con «En clave de Ja» a las 19.00; el lunes 29, Mystery Mike con «La magia de Mystery Mike» a las 17.30 en La Milla del Río; y el martes 30, visita del Paje Real desde las 18.00 con taller Glitter navideño para niños y cierre mágico de Arturo el Grande con su humor irreverente.

Del 2 al 4 de enero, tendrá lugar el Diver Navidad en el pabellón calefactado donde instalarán hinchables, juegos, zona gastronómica, mercadillo artesano, el sábado, y conciertos: Saray Murciego (viernes), Dj Saul (sábado) y Dyango Puente (domingo), con pulseras asequibles para disfrutar en familia.

La Noche de Reyes, el 5 de enero, revive la Pedida del Aguinaldo y cantos tradicionales por La Trepa, con la cabalgata y reparto de regalos en Carrizo, Villanueva y La Milla del Río. El 6, «Circo Cambuche» de Henriko a las 18.30 pondrá un broche acrobático, con eco hasta el teatro cómico del 10. Exposiciones como «sobreNATURAL» de Araceli Larrán (del 20 de diciembre al 6 de enero) y la XIII de fotografía de montaña del Club Barajón (27-28), más el V Concurso de Decoración Navideña de ventanas, balcones y escaparates con premios en vales locales y obsequios, completan una oferta rica y participativa, impulsada por el esfuerzo conjunto de asociaciones y Ayuntamiento.