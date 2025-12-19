Activada la fase de alerta por nevadas en zonas montañosas de León
Se esperan espesores de diez centímetros por encima de los 900 metros
La Delegación del Gobierno de Castilla y León ha activado la fase de alertas por nevadas que pueden dejar espesores de diez centímetros por encima de los 900 metros.
Mañana por la tarde se podrían registrar nevadas en puntos de la Cordillera Cantábrica, en León, y en Sanabria (Zamora), mientras que el domingo la nieve también podría aparecer en puntos de la Cordillera Cantábrica de Burgos y Palencia, en zonas del Sistema Central de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria y puntos de la Ibérica de Burgos y Soria.