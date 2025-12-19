Navidad León 2025: Coyanza de la magia

Diferentes momentos de las actividades de la magia celebradas en los últimos años en la capital coyantina.Ángelopez

La magia de la Navidad conquistará este año el popular Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan. El Ayuntamiento coyantino ha preparado una llamativa propuesta que transformará este espacio en un auténtico Jardín Mágico. Las luces, los seres navideños y el sonido ambientarán el lugar ofreciendo un espectacular navideño que conquistará a pequeños y mayores. La inauguración tendrá lugar este viernes, 19 de diciembre, y podrá visitarse.

Esta original propuesta puede visitarse en horario de 18:00 a 22:00 horas hasta el Día de Reyes, 6 de enero. La entrada es totalmente gratuito.

Un poblado navideño se levantará en este espacio de disfrute coyantino, muy querido por los vecinos y eje central de la actividad estival. De este modo, el entorno del castillo, icono de la ciudad, vuelve a ser escenario principal de la agenda municipal. Se trata de una iniciativa que pretende ofrecer un atractivo más a Valencia de Don Juan.

Este viernes también tendrá lugar la apertura del Mercado Navideño que se enmarca también en el entorno del castillo coyantino.

Todo para hacer que la magia inunde los corazones y los hogares de los coyantinos pequeños y mayores, que se imbuirán en el espíritu de la Navidad para hacer que las fechas tan señaladas que llegan estos días se conviertan también en un remanso de placidez que haga que el calendario se convierta en un reclamo para quienes todavía no se han atrevido a disfrutar de las excelencias de la capital coyantina o de quienes ya lo han hecho y desean repetir por las excelencias de la anterior experiencia.

Pero hay multitud de argumentos que pueden resultar atractivos para el visitante y para que los vecinos puedan disfrutar de una nueva forma de vivir la localidad y sus alrededores. No es cuestión de perdérselo bajo ningún concepto.