Navidad León 2025: Astorga vive la Navidad

La ciudad de Astorga ya vive de lleno la Navidad desde el pasado 12 de diciembre, cuando se puso en marcha una de sus enseñas de estas fiestas: el belén artesano en movimiento de la mano de Fernando Celada.

Tiene Astorga por delante unos días cargados de ilusión con una nutrido programa con tintes navideños en los que se proyectará cine en el Velasco (‘Rey de Reyes’) entre los días 13 y 16 y se bailará al son de los años 80 con la concierto de Sponjas y la mejor música de aquel tiempo en la sala Gaudí. Pero la música no se detendrá aquí y el teatro Gullón será el escenario de una cita familiar con Mr Scrooge 2.0.

Tampoco faltará el deporte ni el tradicional concierto de Navidad a cargo de la banda municipal. Y, por supuesto, a la cita navideña en Astorga se han apuntado también los reyes magos. quienes ya han llegado a la ciudad en forma de unas impresionantes figuras de dos metros de altura, elaboradas íntegramente por la Brigada de Obras del Ayuntamiento. Se trata de una creación única diseñada para aportar más color, luz y vida a la ciudad durante estas fiestas navideñas. Estas figuras recorrerán diferentes puntos de Astorga.

El 24 de diciembre es el día en el que toca esperar a Papá Noel y en Astorga le esperan a las 17.00 horas, poco antes de que reparta los regalos el día de Navidad. Al día siguiente, el 26, será el turno más dulce de la Navidad en Astorga con el taller de chocolate ‘El caco en la mesa maragata’ destinado a adultos golosos y que será impartido por Jesús Serrano, del Museo del Chocolate. Porque, en Navidad, Astorga huele (y sabe) a chocolate. La cita, ahora para pequeños, se repetirá el 2 de enero para niños y niñas de entre 5 y 14 años.

La literatura de David Andrés, la música de la Coral Ciudad de Astorga, las maratones de Futsal y los torneos de billar y de baloncesto también tienen un espacio. Pero la magia de la Navidad se vivirá también gracias al festival que dará comienzo el 28 de diciembre con Nando Caneca y ‘Uco, un paisano diferente’ y que regresará al día siguiente con Xulio Merino bajo el título ‘Esponjismagia xuliana’ en el salón de actos de la biblioteca municipal.

El turno del flamenco llegará el 30 de diciembre en el teatro Gullón y el del teatro el 2 de enero con ‘La reina de las nieves’. No faltará la solidaridad con una carrera y una gala a favor de la Asociación de Salud Mental León ni la gymkana de juegos que acogerá el pabellón Felipe Miñambres. antes de culminar las fiestas con a gran cabalgata de los Reyes Magos.