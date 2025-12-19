Navidad León 2025: La Bañeza enciende las fiestas

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Navidad ya luce bien fuerte en La Bañeza desde que el pasado 7 de diciembre tuviese lugar la puesta de largo oficial de las luces en la plaza Mayor, lo que convirtió al casco histórico en un escenario de luz propio de estas fiestas.

Y para celebrar esta época del año como se merece, el Ayuntamiento de La Bañeza ha preparado un completo programa en el que hay un poco de todo, siempre con el dulce sabor de la Navidad como telón de fondo y con el objetivo de entretener a pequeños y mayores.

La luz será una de las grandes protagonistas en La Bañeza durante los próximos días gracias a la campaña ‘La Luz de la Navidad’, un entrañable video en el que se muestran las calles de la ciudad, ataviadas para estas fiestas, y se invita a todos a sentir, vivir y compartir la Navida. Y es que La Bañeza es un lugar que acoge a vecinos y visitantes con cercanía y eso la enmarca en un perfecto lugar de encuentro.

Hasta el próximo 9 de enero, este será un escenario de lo más navideño gracias a una variada programación en la que no faltarán los tradicionales pasacalles ni los conciertos de Navidad y Año Nuevo y tampoco los belenes, que se podrán conocer a través de una ruta especial.

Los eventos deportivos tendrán también acento navideño durante estos días en los que se ha hecho un hueco a los talleres para los más pequeños.

No podía faltar la tradicional visita de Papá Noel, a quien se podrá hacer entrega de la carta con los deseos de este año y con quien también podrá retratarse quien lo desee. El cartero real y los reyes magos en su cabalgata legarán a La Bañeza en la recta final de la programación festiva

La carrera de San Silvestre bañezana es otro de los fijos en el calendario de diciembre-enero.

Especial protagonismo tiene el Festival Internacional La Bañeza Vive la Magia, que del 26 al 29 de diciembre reunirá en la ciudad a algunos de los mejores magos del panorama nacional e internacional, con espectáculos repartidos entre el Teatro Municipal, la Plaza Mayor y la Biblioteca, acercando la ilusión y el asombro a públicos de todas las edades. ‘La Bañeza vive la magia’ comenzará el 26 de diciembre con la actuación de Iñaki Zabaleta y concluirá con la escuela de magos de Fernando Saldaña. Una gran oportunidad para deleitarse con las actuaciones y sumergirse de lleno en la magia de la Navcidad.

En las fiestas tampoco puede faltar la nota musical y llegarán también los autos sacramentales, conciertos líricos y de música coral, además de misas solemnes.

A ello se suman iniciativas como la campaña de apoyo al comercio local ‘La Bañeza, tu mejor regalo’ que anima a realizar las compras navideñas en el comercio de proximidad. Todo pensado para que sean unas navidades para recordar.