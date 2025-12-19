El CRA del Burgo Ranero celebra la Navidad con una jornada festiva

Publicado por Acacio Díaz Burgo Ranero Creado: Actualizado:

El Colegio Rural Agrupado (CRA) del Burgo Ranero celebró el pasado viernes, a partir de las 19.00 horas, una jornada de convivencia y encuentro con motivo de la llegada de la Navidad. Padres, alumnos y el claustro de profesores se dieron cita en una fiesta que reunió a los centros agrupados de Santas Martas, Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villamuñío y El Burgo Ranero.

La jornada festiva, previa al inicio de las vacaciones navideñas, contó con un amplio y variado programa de actividades en el centro del Burgo Ranero, que dio la bienvenida a los alumnos de las diferentes unidades escolares. Talleres creativos, cuentacuentos, la participación de elfos y representaciones teatralizadas formaron parte de una mañana en la que los más pequeños fueron los grandes protagonistas.

A medida que avanzaba la jornada, alumnos, familias y profesores se trasladaron al centro cultural de la Junta Vecinal, situado junto al colegio. Allí continuaron los actos con una animada sesión de cuentacuentos a cargo de Angie Piruleta, que consiguió trasladar el ambiente festivo hasta la misma Navidad en Laponia, combinando narración, música, danza y la presencia de divertidos elfos, en un clima de alegría compartida.

Como es tradicional en este tipo de encuentros y para combatir las bajas temperaturas propias de estas fechas, se ofreció chocolate caliente a todos los asistentes. Previamente, se procedió a la entrega de premios a los mejores trabajos realizados por los alumnos en las distintas modalidades de talleres y concursos, donde el ingenio y la creatividad infantil fueron protagonistas.

Además, y con el objetivo de que ningún niño se quedara sin recuerdo, todos los alumnos recibieron un regalo personalizado por parte de la organización.

Con esta celebración navideña, el CRA del Burgo Ranero dio por concluido el trabajo del primer trimestre del curso, dando paso a un esperado periodo vacacional que se presenta como un tiempo de alegría, colorido y convivencia, en el que los niños llenarán de vida las calles de las distintas localidades, aportando dinamismo y esperanza al mundo rural.