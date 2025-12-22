El Frente Común de Laciana prepara una movilización

El Frente Común, creado este pasado mes de julio, mediante una moción conjunta de todos los grupos políticos lacianiegos con el objetivo de impulsar proyectos que fomenten el desarrollo industrial, laboral, económico y social, creando empleo y minimizando el impacto negativo de la descarbonización y la transición ecológica, considera necesaria una nueva movilización, que «cree conciencia social sobre la situación de las cuencas mineras», especialmente en Laciana, en «su calidad de cabecera de comarca». Así lo han trasladado en una reunión mantenida con los sindicatos lacianiegos.

Población y empleos

En este encuentro se ha dejado patente que la financiación de los Planes de Reactivación ha ayudado a crear iniciativas, pero no han dotado de empleos ni fijado población en el valle, por lo que «se torna necesario manifestar esto ante todas las Administraciones superiores» matizan, a la vez que explican que es necesario implicar a todos los colectivos, «desde los industriales hasta el sector educativo y juntas vecinales» con el objetivo de ir preparando la movilización, que creen que podría ser para el primer trimestre del año entrante.

También se irá trabajando en la concreción de las solicitudes y el manifiesto que se leerá entonces, así como la posibilidad de establecer un tiempo de paro.

La última movilización de este tipo fue el 17 de febrero del 2020.