La Junta ultima el Caminito de la Reina en Portilla

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió a la pregunta formulada por la procuradora de la UPL Alicia Gallego relativa a cuándo se va a licitar las obras para la construcción de la pasarela y miradores en el caminito de la Reina en el municipio de Boca de Huérgano que «tras la puesta en marcha del contrato de redacción del proyecto en abril de 2025, el proyecto de ejecución, que tendrá finalmente un presupuesto de 744.564,44 euros, está próximo a su entrega, cuya conclusión está prevista para finales de 2026». Suárez-Quiñones recordó que este proyecto está dentro del protocolo general de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación de León que se firmó en octubre de 2024 para el desarrollo de diversas infraestructuras singulares en el ámbito de la Red Natura en la provincia de León.

El alcalde de Boca de Huergano, Óscar Fernández, explicó que ese camino ya «existe de siempre, pero se mejora haciendo partes aéreas porque hay zonas que cuando se hizo la carretera se volvieron intransitables". Este proyecto, que se hace entre los pueblos de Portilla y la Reina y Llánaves de la Reina, ayudará mucho a recuperar el turismo de la zona», manifestó.

Las actuaciones consistirán en el desbroce del terreno, la instalación de una pasarela laminada, de pasarelas voladas por el frente rocoso mediante rejillas metálicas antideslizantes tipo tramex, vigas de acero galvanizadas, anclajes químicos con varillas roscadas y placas e anclaje, así como la señalización del recorrido con normas de uso y seguridad.

Se construirá un mirador volado panorámico similar al de la Vía Ferrata de Portilla de la Reina a una distancia de 20 metros sobre el Arroyo del Naranco que cruza la Hoz.

El recorrido propuesto a través de la Hoz conectaría con la ruta de senderismo PR-LE 23 Sierra de Orpiñas evitando así el tramo peligroso de la carretera. El recorrido de PR-LE 23 es de cinco kilómetros, dos a través de la Hoz, de los cuales 1,2 kilómetros discurrirían por la zona de actuación con unos 650 metros de espectaculares pasarelas voladas.