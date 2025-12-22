El buzón de los Reyes Magos ya espera cartas en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos ya han dejado en Astorga el buzón real «para que todos los niños y niñas que lo deseen puedan depositar allí su carta con sus deseos para la noche más mágica del año», explican desde el ayuntamiento, que acoge el buzón en sus instalaciones. Además, el próximo 24 de diciembre, Papá Noel estará en el Ayuntamiento de Astorga desde las 17:00 hasta las 19:30 horas. El consistorio anima «atodas las familias a participar y disfrutar de las actividades navideñas».