Santa María del Páramo recibe la visita de Papá Noel

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo se ha convertido estos días en un punto de encuentro muy especial para los más pequeños y sus familias con la llegada de Papá Noel, que ha elegido el municipio como centro comarcal del Páramo para conocer de primera mano los deseos e ilusiones de niños y vecinos.

Papá Noel estará recibiendo personalmente las cartas de los niños los próximos 23 y 24 de diciembre en las instalaciones del ayuntamiento, donde los más pequeños podrán entregarle sus peticiones y compartir un momento de magia y emoción.