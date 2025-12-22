Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada en Villablino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 112 del 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 19:49 por el atropello de un turismo a una mujer de 55 años en la Avenida Asturias en el municipio leonés de Villablino. Según informan los servicios de Emergencias, la mujer herida afirma "quejarse de la cadera", por lo que se ha dado aviso a la Policía Local de Villablino, Tráfico de León y se ha movilizado una ambulancia al lugar de los hechos.