Murias de Paredes muestra técnicas para identificar y actuar contra la avispa asiática

El Ayuntamiento de Murias de Paredes, en colaboración con la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, organizó una charla informativa Polinizadores, guardianes de la biodiversidad, en el marco del proyecto de conservación financiado por la Junta de Castilla y León a través de Fondos Europeos. Durante el encuentro, se subrayó el papel crucial que desempeñan los polinizadores en el mantenimiento de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera. El punto central de la jornada fue la formación en Sistemas de Alerta Temprana, una herramienta clave para que la población local pueda colaborar en la detección precoz del Avispón Asiático (la vespa velutina). Durante la charla, los asistentes pudieron conocier algunas técnicas para distinguir al avispón invasor de las especies autóctonas y protocolos de actuación y comunicación inmediata a las autoridades para poder combatirla cuanto antes. Además, se incidió en la importancia de las acciones coordinadas dentro del territorio de la reserva para frenar el avance de especies que ponen en riesgo la producción de miel y la flora local. Esta acción se enmarca dentro del proyecto de conservación financiado por la Junta a través los Next Generation y reafirma el compromiso de la comarca con la sostenibilidad, al destinar los fondos a la protección del patrimonio.

Los pequeños también tuvieron sus espacio con una cita llena de creatividad, convivencia y diversión en la Casona de los Condes de Luna, por la mañana con los talleres de moñigotes, de dibujo, pintura y pasta de papel de la mano de Moñi y por la tarde disfrutaron de una comida en un ambiente distendido y alegre, fomentando la convivencia y el compañerismo, lo que dio paso al taller de construcción de títeres y el espectáculo La cartera de mi pueblo, a cargo del grupo Yheppa. Todas estas actividades forman parte de la programación de la Diputación de León.