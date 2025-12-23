Cuando la suerte da un vuelco a la vida de muchas familias de Villablino

La suerte y alegría compartida siempre es mucho mejor, y más cuando se trata del sorteo de la navidad, el cual ha dejado en la comarca de Laciana, el primer premio, tocando la diosa de la fortuna a familias enteras, y es que algunos de los agraciados compartían décimos con familiares y otros habían comprado los boletos para los miembros de sus familias. Una de las familias tocadas por la varita, explicaban que habían comprado el décimo entre las dos hermanas, las cuales están casadas y cuentan con su propia familia «la suerte nos ha visitado a todos» explicaban emocionadas y con una sonrisa que delataba la alegría del momento. Otra de las premiadas afirmó que su abuela había comprado un décimo para ella, y otros cinco para regalar uno a cada uno de sus hijos, «siempre lo hace así, y este año nos ha tocado». Desde la jornada del sorteo, la pregunta que los vecinos se hacen, es la «¿Qué, te tocó? A la cual, muchos han dado una respuesta afirmativa, completándose una lista bastante larga de agraciados, y no sólo en la comarca de Laciana, también en Babia, ya que en el bar El Moriscal vendían estos décimos de Villablino. Y a veces, la suerte da un golpe doble, como ha sido el caso de una familia que vive en León, pero con raíces babianas, y por casualidades de la vida, la fortuna cayó en su casa con el primer y segundo premio. Y es que la familia había adquirido en el Moriscal el décimo de la Asociación de Alzheimer, y además consiguieron papeletas del segundo premio de la tienda leonesa Bimba y Lola «todavía no me lo creo» destacaba la afortunada, a la vez que recordaba que «nos enteramos del segundo premio y fue mucha alegría» y un poco más tarde «me dieron la noticia que el primero había tocado en Laciana, y lo tenía» sentenció.

Tanto en Laciana como en Babia el primer premio ha estado muy repartido, y es que ha tocado a trabajadores de distintos sectores, jubilados, padres de familia, autonómos, entre otros, si bien todos han pensado en como disfrutarlo con los suyos «lo primero que pensé fue en mis dos hijos» destacaba emocionado un padre de familia, al que la suerte le premió con 400.000 euros.

Las redes sociales han estado repletas de mensajes de felicitaciones para aquellos que consiguen terminar este 2025 con los bolsillos un poco más llenos.

