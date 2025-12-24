Almanza expropiará terrenos para nuevos aparcamientos

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza ha aprobado inicialmente el expediente de expropiación por tasación conjunta y el proyecto técnico para ejecutar la Unidad de Actuación Aislada AA-06 de sus Normas Urbanísticas Municipales. El objetivo es obtener suelo para dotaciones públicas, entre ellas la conexión del sector de Suelo Urbano No Consolidado con la carretera LE-232 y la creación de aparcamientos junto a la sede administrativa municipal.

El acuerdo de pleno supone un paso para mejorar la accesibilidad y los servicios. El proyecto contempla la expropiación de varias fincas situadas en la Avenida Europa y la calle Los Arenales, con valores de tasación que oscilan entre los 212,50 euros y los 10.200,40 euros. La finca de mayor valoración corresponde al número 19 de la Avenida Europa, tasada en más de 10.200 euros, mientras que las de menor importe se sitúan en la calle Los Arenales, con valores inferiores a 500 euros. Según el alcalde, Javier Santiago Vélez, esta actuación permitirá «dar respuesta a necesidades urbanísticas esenciales para Almanza, como la mejora de la conexión viaria y la creación de espacios de aparcamiento que faciliten el acceso a los servicios municipales». La expropiación se enmarca en la estrategia local para consolidar el desarrollo urbano y garantizar infraestructuras básicas en un municipio que busca frenar la despoblación y atraer nuevos residentes mediante mejores dotaciones y comunicaciones.