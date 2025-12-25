La campaña por la custodia de la cierva Pepa roza ya las 30.000 firmas

La historia de Pepa, la cierva mansa que vive en La Vecilla, ha despertado una gran ola de apoyo ciudadano. La campaña iniciada por la asociación Empatía para evitar su retirada forzosa y garantizar su bienestar ha alcanzado ya 27.917 firmas, reflejo de la sensibilidad social ante un caso considerado excepcional.

Pepa apareció un día en el pueblo sin que nadie sepa con certeza de dónde procedía. Desde entonces, decidió quedarse junto a Javier, un vecino al que eligió de forma espontánea y al que acompaña a diario. La cierva, habituada al contacto humano, no causa daños ni problemas y se mueve libremente, sin estar retenida por nadie.

Sin embargo, tras conocerse la situación, las autoridades han anunciado su intención de retirar a Pepa y sancionar a Javier, sin plantear, según denuncian desde la campaña, alternativas que tengan en cuenta la singularidad del caso. Por ello, los impulsores de la iniciativa solicitan que se estudie la regularización legal de la situación, de manera que la cierva pueda seguir viviendo con la persona que ella misma ha elegido, siempre bajo las condiciones y garantías que marca la ley.

Las firmas recogidas serán remitidas a Medio Ambiente.