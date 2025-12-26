La Diputación recibirá más de 2 M€ al año por la gestión de los residuos de envases

La Diputación de León obtendrá unos ingresos anuales estimados de 2.088.000 euros por la gestión de los residuos de envases domésticos gracias al convenio suscrito con Ecoembes, entidad responsable de coordinar el sistema de reciclaje de envases ligeros en España. Según han confirmado fuentes de la institución provincial, el acuerdo supone la adhesión de la institución provincial al convenio marco firmado el 14 de julio de 2025 entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y Ecoembes, que regula las relaciones entre la Administración autonómica, las entidades locales que se sumen voluntariamente y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP).

El objetivo de este convenio es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y envases, en particular la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, que fijan los compromisos de productores, administraciones y gestores en el tratamiento sostenible de los residuos. A través de esta adhesión, la Diputación refuerza su participación en el modelo de economía circular promovido por la Unión Europea y avanza en la mejora del sistema provincial de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

El convenio afecta a la totalidad de los residuos de envases gestionados por la Diputación de León, a través del sistema provincial de gestión de residuos sólidos urbanos, y abarca tanto los envases recogidos separadamente en el contenedor amarillo como los envases mezclados con la fracción resto en el contenedor verde. En ambos casos, los materiales son transportados desde las estaciones de transferencia hasta las plantas de clasificación de León y Ponferrada, o bien hasta el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, donde se realiza la selección y clasificación de los materiales recuperables.

Las actuaciones contempladas en el marco del convenio incluyen el transporte de los residuos de envases, la clasificación y separación de materiales reciclables, y la gestión de aquellos no valorizables, cumpliendo con los estándares técnicos y medioambientales establecidos por la normativa estatal y autonómica. La aplicación del acuerdo afecta directamente a las actividades desarrolladas por la empresa concesionaria del servicio provincial de residuos, que opera bajo la supervisión de la Diputación, garantizando que el tratamiento se realice con criterios de eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad.

Desde el punto de vista económico, el convenio fija un ingreso mensual estimado de 174.000 euros para la institución provincial por las tareas de transporte, clasificación, recuperación y, en su caso, eliminación de los materiales contenidos en los envases domésticos. La cuantía exacta dependerá de los volúmenes de residuos gestionados y de las condiciones del mercado de materiales reciclables, pero la previsión inicial eleva el importe total a más de dos millones de euros al año. Esta compensación permitirá reforzar la sostenibilidad financiera del sistema provincial y mantener la calidad del servicio en el conjunto de municipios leoneses, garantizando una gestión moderna y responsable de los residuos.

El acuerdo suscrito se enmarca en la estrategia autonómica para armonizar la gestión de los residuos de envases en todo el territorio de Castilla y León, asegurando que los costes derivados del reciclaje sean asumidos por los productores.