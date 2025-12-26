El rincón más frío de León marca una de las temperaturas más bajas de toda España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha vuelto a ser protagonista del frío extremo que azota gran parte del interior peninsular tras las fiestas navideñas. La estación meteorológica de Lagunas de Somoza (municipio de Val de San Lorenzo, en la comarca de las Montañas del Teleno) registró esta madrugada una temperatura mínima de -7,7 °C, el valor más bajo de la jornada en la provincia y el noveno registro más frío de todo el país, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y recogidos por Ical.

Castilla y León concentró la mayor parte de los récords gélidos de la jornada, con solo uno de los diez valores más bajos perteneciente a otra comunidad. Otros puntos de la región amanecieron igualmente bajo cero intenso: Cuéllar (Segovia) y Aguilar de Campoo (Palencia) con -6,9 °C; Cubillas de Rueda (León) con -6,8 °C; y Villablino (León) con -6,7 °C.

Los valores más extremos del conjunto nacional se localizaron en Pradollano (Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada), con -12,2 °C como el más frío de España, seguido de Cabaña Verónica (Picos de Europa, Cantabria) con -11,5 °C.

Pronóstico para este viernes 26 de diciembre

La Aemet no descarta nevadas con acumulados significativos en el este y noreste de la comunidad, más probables por encima de los 800-900 metros. Las heladas serán generalizadas, de débiles a moderadas en la mayor parte del territorio, aunque fuertes en la Cordillera Cantábrica leonesa.

Los cielos presentarán intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, salvo en la mitad oriental donde tenderán a nuboso. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el este y noreste. La cota de nieve oscilará inicialmente entre 400 y 700 metros, subiendo rápidamente en el este hasta 1.000-1.200 metros.

En las capitales de provincia de Castilla y León, las mínimas se moverán entre los -4 °C de León y los -3 °C de Burgos y Zamora; -2 °C en Ávila, Palencia y Soria; y 0 °C en Salamanca, Segovia y Valladolid. Las máximas no superarán los 7 °C en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid; 6 °C en Zamora; y 5 °C en Ávila, León, Segovia y Soria.

Este episodio de frío intenso responde a la persistencia de una masa de aire polar que ha convertido estas Navidades de 2025 en las más frías de los últimos 15 años en muchos puntos del país, con valores térmicos entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para la época.

Desde la AEMET se recomienda extremar las precauciones en carreteras de montaña por riesgo de hielo y placas, así como proteger especialmente a personas vulnerables ante las heladas nocturnas. El frío seguirá marcando la jornada, aunque con tendencia a una ligera mejoría térmica en los próximos días.