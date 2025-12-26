Frío intenso y heladas marcan el día posterior a Navidad en León: aviso amarillo por mínimas de hasta -8 °C

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León amanece este viernes bajo un intenso frío tras las fiestas navideñas, con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) manteniendo aviso amarillo por bajas temperaturas en varias zonas, especialmente en cotas altas y la Cordillera Cantábrica, donde se podrán registrar mínimas de hasta 8 grados bajo cero.

Según la información actualizada de la Aemet, seis comunidades autónomas —incluyendo Castilla y León— mantienen activados avisos de nivel amarillo por el descenso térmico que afecta a las primeras horas de la mañana. En la provincia leonesa, el fenómeno es particularmente acusado en las zonas de montaña y el norte, donde las heladas serán moderadas o fuertes.

En cotas altas se esperan los valores más extremos, con termómetros que podrían caer hasta los -8 °C, mientras que en la capital los valores mínimos rondarán los -3 °C a -4 °C, con heladas generalizadas de carácter débil a moderado.

El cielo presentará hoy intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final de la jornada, con baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte de la provincia. En las zonas de montaña más elevadas no se descartan chubascos débiles de nieve por encima de los 800-1.000 metros, aunque los acumulados serán poco significativos en comparación con otras regiones del norte peninsular.

Las temperaturas máximas no superarán los 4 °C a 6 °C en la mayor parte del territorio provincial, con ambiente diurno muy frío y sensación térmica aún más baja debido al viento flojo de componente norte.

Pronóstico para mañana, sábado 27 de diciembre

De cara al sábado, la Aemet prevé una ligera mejoría térmica en la provincia. Las mínimas se situarán en torno a los -3 °C (con valores algo más bajos en zonas altas), mientras que las máximas podrían alcanzar los 7 °C a 9 °C en las horas centrales del día.

El cielo estará parcialmente nuboso con tendencia a mayor estabilidad, aunque no se descartan algunos intervalos de nubes altas. La probabilidad de precipitaciones será baja, y las heladas matinales perderán algo de intensidad, quedando más restringidas a zonas de montaña.

Esta situación responde a la entrada de una masa de aire frío que afecta especialmente a la mitad norte peninsular durante las primeras jornadas navideñas. Según la predicción especial de la Aemet para las fiestas, las bajas presiones dominarán hasta el domingo 28, con precipitaciones más intensas en el litoral mediterráneo y Baleares, mientras que en el interior norte —incluida León— predominará el frío intenso con heladas.

A partir del lunes 29 y martes 30, se impondrá un anticiclón que traerá mayor estabilidad, ascenso ligero de las temperaturas diurnas y mayor presencia de nieblas en el interior. Sin embargo, a partir del miércoles 31, nuevas perturbaciones atlánticas podrían devolver las precipitaciones (incluso en forma de nieve en zonas montañosas) y un nuevo descenso térmico.

Desde la Ademet se recomienda extremar las precauciones en las carreteras de montaña por posible formación de placas de hielo, así como abrigarse adecuadamente y proteger a personas vulnerables ante el frío intenso de estas madrugadas.