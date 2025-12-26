La cantidad defraudada por las papeletas del Gordo en Villamanín alcanza los 4 millones

Publicado por María Carnero, María Martínez León Creado: Actualizado:

Decenas de personas se han presentado durante la tarde de este viernes en el Hogar del Pensionista de la localidad de Villamanín en busca de explicaciones al respecto de la polémica de las papeletas del Gordo.

Según han explicado los responsables de la Comisión de Fiestas (que no está constituida y ni siquiera cuenta con NIF), se vendieron 450 participaciones, en 9 talonarios, de las cuales, 50 no estaban consignadas.

Once menores y dos mayores de edad. El mismo día 22, se dieron cuenta de que la venta no cuadraba. Al pedir explicaciones, no se supo nada, lo que poco a poco fue crispando a los vecinos del municipio, que afirman sentirse totalmente engañados.

La cantidad supuestamente defraudada llega a los 4 millones de euros y el pueblo se divide entre quienes quieren cobrar los 80.000 euros íntegros y quienes prefieren perder 6.000 euros para así, evitar que los responsables se enfrenten a las consecuencias y la paz siga reinando en el pueblo.