Los agricultores protestan con sus tractores contra Mercosur y la PAC

Los agricultores salieron hoy con sus tractores a las carreteras en diferentes zonas de la Comunidad como la zona de Aranda de Duero (Burgos), Matallana de Valmadrigal (León), localidades de Segovia, San Esteban de Gormaz (Soria), Becilla de Valderaduey y Traspinedo (Valladolid) y Castrogonzalo (Zamora), entre otras, para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La movilización corrió a cargo de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi), que considera que el tratado es una «amenaza directa» para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria. No en vano, consideró que abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, señaló que los acuerdos Mercosur que generan una «competencia desleal» serán la «puntilla» a todas las explotaciones agrícolas y ganaderas y frutícolas, con la entrada de alimentos de otros países que producen más barato y tienen menos restricciones en el uso de químicos y fitosanitarios, por lo que entrarán productos de menor calidad. «Queremos que los consumidores sean conscientes de lo que les viene encima. Se va perder su libertad de comprar los alimentos que quieran por que estarán controlados por las grandes corporaciones y los gobiernos de turno», añadió.

La organización subrayó, según recogió la Agencia Ical, que Mercosur se unirá a los recortes de la próxima PAC y la «creciente asfixia» normativa derivada del Pacto Verde Europeo. Es por ello que la organización no se extraña que entre 2009 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, lo que ha acelerado la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria.