Cistierna denuncia la desigualdad que genera reducir el servicio de pediatría

Cistierna vivió ayer una jornada de reivindicación, con la protesta por la reducción del horario de atención del servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad. El alcalde de Cistierna y procurador en Cortes Luis Mariano Santos estuvo acompañado por concejales y otros alcaldes de la comarca, además de senador nacional del PSOE Javier Alfonso Cendón y el diputado provincial José Pellitero.

José Mª Escapa fue el encargado de leer un manifiesto en el que se rechaza la reducción de horas de pediatría. «No estamos ante un simple ajuste organizativo. Estamos ante un recorte encubierto que deteriora la atención sanitaria, que genera desigualdad y que pone de manifiesto el bienestar de nuestros niños y niñas. La pediatría no es un servicio secundario, es un pilar básico de la sanidad pública y un derecho fundamental».

El comunicado recuerda que desde la Gerencia de Atención Primaria de León se toman decisiones «basadas en criterios puramente numéricos, ignorando la dispersión geográfica, las largas distancias, la falta de transporte público y las dificultades reales del medio rural. No se puede medir la sanidad rural con los parámetros de una ciudad, porque aquí cada servicio es vital».

Además, insiste en que esta reducción lanza el mensaje de que vivir en el medio rural implica conformarse con una sanidad recortada, «que nuestros hijos importan menos. La pediatría no puede depender de parches temporales, de horarios insuficientes ni de la sobrecarga de unos profesionales que ya hacen más de lo que les corresponde», explicó Escapa.