Publicado por EP Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) pide a la Junta mayor implicación ante el aumento de casos de violencia de género tras haberse hecho públicos los datos del tercer trimestre de 2025 del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, con Salamanca, Zamora y León con las peores cifras de la Comunidad.

En este aspecto, UPL ha remarcado el hecho de que en el caso de Salamanca el número de víctimas se situó en el tercer trimestre de 2025 en 178, con un incremento interanual en este trimestre del 128 por ciento, mientras que en Zamora el tercer trimestre de 2025 se saldó con 140 víctimas por violencia de género, un 80 por ciento más que el año anterior, mientras que por su parte, en la provincia de León la cifra fue de 340, lo que supone un incremento del 72 por ciento.

Por ello, UPL ha registrado una pregunta en las Cortes mediante la cual piden a la Administración autonómica una valoración sobre el aumento interanual de casos de violencia de género en el tercer trimestre de 2025 en la Comunidad y especialmente en las provincias de Salamanca, Zamora y León.