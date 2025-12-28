Encuentro hoy de los amigos del Museo Minero de Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Desde que se puso en marcha el programa «Amigos MSM» hace tres lustros, casi dos mil personas forma parte de él. Este programa tiene carácter gratuito y pretende crear una relación fluida entre el museo y sus visitantes. El Museo está muy satisfecho de la respuesta recibida y por eso hoy quiere con este acto no solo agradecer el apoyo recibido a lo largo de estos años de andadura sino también rendir cuentas ante estos «amigos» de todas las actividades, ya que sin ellos no hubiese sido posible su realización. El encuentro se espera que sea novedoso, con imaginación y con mucho calor humano, tal como están acostumbrados los amigos del MSM, que desconocen en qué consiste el programa de hoy; pero, esperan que la comunicación entre amigos y los responsables del Museo sea constante y sorprendentes, compartiendo recuerdos y buenos momentos.