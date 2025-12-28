La Nochevieja infantil se adelanta en Sahagún

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El auditorio municipal de Sahagún acogió una jornada matinal cargada de color, música y fantasía, dedicada al adelanto de la Nochevieja del mundo infantil. Pequeños y mayores disfrutaron de una mañana de alegría entre personajes de aventura, animación musical y un ambiente festivo. No faltaron las tradicionales campanadas, celebradas con todo tipo de cuidados y adaptadas a los más pequeños, que tomaron doce lacasitos en lugar de las habituales uvas. Confeti, gorros, antifaces, serpentinas y cañones de papel multicolor completaron una fiesta inolvidable. La programación navideña continuará en los próximos días con nuevas actividades, entre ellas la bajada de la Vieja del Monte.