Murias de Paredes celebra su típico mercadillo navideño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes celebró un año más su Mercadillo Navideño, organizado en colaboración con la Asociación Cultural Ecos de Omaña, una cita ya plenamente consolidada y convertida en referente en la comarca. El evento volvió a llenar de ambiente, convivencia y espíritu navideño la Casona de los Condes de Luna, con visitantes procedentes de Omaña, Laciana, Babia y otras zonas cercanas.

El mercadillo reunió a artesanos y artesanas con productos hechos a mano y de proximidad, apostando por el comercio local, y contó con la participación activa de niños y adultos en iniciativas de reciclaje mediante puestos de artículos de segunda mano. Además, la presencia de Cruz Roja de La Magdalena reforzó el carácter solidario de la jornada, que incluyó una rifa a favor de la entidad.

La alcaldesa, Mª Carmen Mallo, agradeció la implicación de todas las personas y colectivos participantes.