Queda el legado con el que Fantástico Bosque ha transformado Valdavido

El proyecto de bioeconomía forestal «Fantástico Bosque de Valdavido» ha llegado a su fin tras dos años de trabajo intenso en esta localidad leonesa perteneciente al municipio de Truchas, en plena comarca de La Cabrera. La iniciativa, que arrancó en febrero de 2023, ha logrado mejorar más de 140 hectáreas de hábitats naturales y movilizar a cerca de 800 personas, convirtiéndose en un referente de desarrollo rural sostenible en uno de los territorios más representativos de la denominada España vaciada.

Impulsado por la Junta Vecinal de Valdavido en alianza con SEO/BirdLife y la Universidad de León, el proyecto nació con el objetivo de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la mejora de la calidad de vida de la población local, generando nuevos nichos de empleo, ingresos para la entidad local menor y oportunidades ligadas a la economía verde.

«El proyecto ha finalizado porque eran dos años y ahora en diciembre se cumple ese plazo, pero lo importante es que se ha generado una inercia que continúa», explica uno de los miembros de la Junta Vecinal de Valdavido. «Se han quedado en el pueblo exposiciones sobre conocimientos tradicionales, naturaleza y los valores del río, el libro que se hizo, los materiales de educación y sensibilización ambiental… Todo eso permanece y, aunque el proyecto como tal haya terminado, esto sigue. Con los propios recursos del pueblo seguiremos haciendo cosas», subraya.

Durante estos casi dos años se desarrollaron numerosas actuaciones sobre el terreno encaminadas a reducir el riesgo de incendios, mejorar la resiliencia del monte frente al cambio climático, recuperar usos tradicionales y potenciar nuevos aprovechamientos forestales sostenibles, además de fomentar el ecoturismo. Entre los resultados más destacados figura la plantación de 16.000 árboles y arbustos de interés para la fauna, la recuperación de 20 hectáreas de bosque autóctono con 17 especies diferentes, la mejora de 41 hectáreas de pastizales y la creación de un cinturón cortafuegos mediante el desbroce de 25 hectáreas alrededor del núcleo urbano.

El proyecto también actuó sobre hábitats singulares, como las turberas, con intervenciones en seis hectáreas y la construcción de once retenidas de agua, la creación de una charca para anfibios y la recuperación de más de 1.000 metros de hábitat fluvial. A ello se suman acciones específicas para la fauna, como la instalación de plataformas nido para buitre negro o desbroces selectivos para favorecer especies como la perdiz pardilla y la perdiz roja.

La base científica de Fantástico Bosque estuvo coordinada por el Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León, que llevó a cabo un exhaustivo diagnóstico de la biodiversidad. Los estudios identificaron más de 200 especies vegetales, 18 especies de murciélagos, cerca de 70 aves reproductoras y 78 especies de mariposas. Además, se detectaron 15 de las 16 especies de mamíferos carnívoros presentes en la Península Ibérica, entre ellas el lobo y el oso pardo, indicadores de la alta calidad ecológica del entorno y de su potencial para un ecoturismo responsable.

En el ámbito económico, el proyecto apostó por aprovechamientos forestales sostenibles como el uso del brezo, la apicultura, el aprovechamiento micológico y el estudio de nuevas vías de ingresos, como los créditos de carbono asociados a la absorción de CO2 de las nuevas plantaciones.

La dimensión social y educativa fue otro de los pilares del proyecto, con actividades abiertas a la población como talleres, rutas interpretativas, voluntariados ambientales, charlas, encuentros sobre ecoturismo y mesas redondas con mujeres rurales. En total participaron cerca de 40 juntas vecinales, reforzando el papel de estas entidades locales en la gestión de la bioeconomía forestal.

El proyecto se completa con un importante legado material y cultural, un observatorio fotográfico, dos miniguías de fauna, un libro sobre conocimientos tradicionales, exposiciones fotográficas, material educativo y un mural de naturaleza realizado con los vecinos. Un conjunto de recursos que, como destaca la Junta Vecinal, permitirá que el espíritu de Fantástico Bosque siga vivo más allá de su cierre administrativo.