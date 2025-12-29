Los Amigos del Museo de Sabero despiden el año

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El pasado domingo el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, celebró su encuentro anual con los amigos del museo. Una cita en la que el centro explica a sus amigos como ha ido el año en cuanto a número de usuarios, realización de actividades, donación de piezas, incremento de los fondos de archivo y biblioteca, mejora en las instalaciones y la museografía o proyectos en marcha, entre otros muchos temas.

A esta reunión, que por primera vez en muchos años se ha celebrado en Navidad, acudieron unas trescientas personas, con la incertidumbre de cual sería la sorpresa, que como cada año les tiene preparada el museo, que busca así, darle un cariz alegre a la reunión y provocar que los amigos interactúen entre ellos y tengan una tarde agradable y divertida.

Y la sorpresa consistió en transformar la reunión en una fiesta de nochevieja, para que todos los amigos tuvieran la oportunidad de despedir el año juntos. Así, entre cada explicación de datos, cifras y proyectos, el acto contó con la actuación de uno de los mejores imitadores de Rafael, que puso la música que nunca ha faltado en todas las casas por Navidad.

El director del museo destacó la buena marcha del centro, avalada por las cifras de visitantes, las numerosas exposiciones y actividades realizadas, las importantes donaciones recibidas, las mejoras realizadas en el centro y los importantes proyectos en marcha. Entre ellos, destaco la puesta en valor del patio de los hornos altos, la restauración de la Mina Sucesiva y la digitalización de los fondos del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, proyectos impulsados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, con un montante próximo a los cinco millones de euros. El acto finalizó con las tradicionales campanadas, esta vez con el sonido de la sirena minera que marcaba el inicio del turno de trabajo, y un brindis entre todos los amigos.