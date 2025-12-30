Pobladura de Pelayo García finaliza su nueva guardería con el apoyo de 43.000 euros de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, acompañado del alcalde de Pobladura de Pelayo García, José Ángel Tranche, ha visitado la nueva guardería de la localidad, en la que se han invertido 153.000 euros. La actuación, con la que el Ayuntamiento aspira a acceder al programa Crecemos, ha contado con una ayuda de 43.000 euros del Plan de Dinamización Demográfica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El delegado, en el encuentro con el alcalde, varios miembros de la Corporación Municipal y el subdelegado del Gobierno, ha destacado que la participación en el Programa Crecemos de la Junta y Diputación, que ofrece atención gratuita e integral a menores de 0 a 3 años durante toda la jornada laboral, podrá favorecer la conciliación familiar y laboral en Pobladura. Diego ha recordado que este programa consolida la apuesta estratégica de la Junta para garantizar la igualdad de oportunidades entre familias del medio rural y urbano, y que contribuye al arraigo poblacional y a la creación de empleo estable.

El programa de ayudas a la dinamización demográfica, puesto en marcha por la Junta en 2023, han subvencionado ya 210 proyectos con una inversión total de 11.694.361 euros en toda la Comunidad, muchos de ellos orientados a servicios de conciliación, acogida de nuevos habitantes y creación de actividad económica en el medio rural. Este centro es un ejemplo del éxito de estas ayudas, que han permitido poner en marcha proyectos transformadores en los municipios más pequeños, creando condiciones para fijar población y mejorar la calidad de vida.

Durante la visita, Eduardo Diego ha insistido en la importancia de estos recursos para fijar población y generar empleo en las zonas rurales.