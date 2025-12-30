Homenaje a los mayores en la Ferrería de San Blas

Publicado por Juan Manuel Castro Creado: Actualizado:

Laa nave central de la Ferrería de San Blas, con la asistencia de trescientas personas, volvió a acoger el emotivo homenaje que cada año rinde el ayuntamiento a los mayores del municipio. La tarde estuvo llena de recuerdos y emociones. El acto se inició con las palabras de bienvenida del alcalde, que agradeció la presencia del numeroso público, de las personas que había colaborado para la celebración del homenaje y a los responsables del Museo por la cesión de sus instalaciones.

A continuación se visionó un vídeo con imágenes de los cinco pueblos del municipio, y un pequeño resumen personalizado con fotos y recuerdos de las vidas de los ocho homenajeados. Ahí fue cuando la mayoría de ellos y sus familiares no pudieron resistir revivir esos momentos por lo que los recordaciones y sentimientos estuvieron a flor de piel.

Rafael, Dori, Eloína, Domingo, Milagros, Ricardo, Ángel y María Soledad, recibieron el cariño de familiares, amigos, vecinos, miembros de la Corporación, y asistentes al acto, que les arroparon con fuertes aplausos en las imágenes que aparecían de cada uno de ellos de sus vidas, para que no se les olvidase ese día y sus descendientes tengan un bonito recuerdo de ellos.. Cada uno de ellos recibieron una placa conmemorativa y un ramo de flores del alcalde y los concejales Sonia Zapico y Jovani Ferreiro.

Seguidamente se procedió a la entrega de los premios por el embellecimiento de jardines y viviendas con luces de navidad en los cinco pueblos del Valle, instando el acalde a seguir manteniendo e ir creciendo en esta iniciativa tan arraigada en el municipio.

A continuación intervino el Dúo Ecos de León, formado por la soprano Noelia Álvarez y el pianista Héctor Sánchez, que interpretaron, magistralmente, nueve piezas de villancicos tradicionales. Finalizó el acto con un ágape para todos.