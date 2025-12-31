Diversos colectivos y negocios donan décimos de la lotería del Niño a la comisión de fiestas de Villamanín

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Diversas comisiones de fiestas, colectivos y algún negocio de hostelería secundan una iniciativa solidaria publicitada a través de las redes sociales con la que se donan décimos de lotería par el próximo sorteo del Niño, cuyas posibles ganancias serían destinadas a sufragar el pago del premio de los décimos ganadores del Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad, del que la comisión de fiestas de Villamanín (León) habría vendido más papeletas de las correspondientes.

Las muestras de solidaridad se suceden y al menos una docena de entidades de distintas provincias han mostrado ya su voluntad de cooperar, apelando al esfuerzo que llevan a cabo las comisiones para organizar los eventos y recaudar fondos, dando por hecho que la polémica surgida se debe a un error involuntario.

“Cualquier persona que haya estado en el movimiento asociativo, sabe lo que es rascar euros de donde sea para hacer unas fiestas, y uno de los ingresos es la venta de lotería, pero para 50 euros que te deja un talonario hay que picar muchas puertas, ir a muchos pueblos, perder tiempo de estar con tu familia y gastar mucha gasolina; por eso nosotros creemos firmemente en que no hubo mala intención en ese talonario de la discordia”, señalan desde uno de los colectivos que secundan la propuesta.

Tampoco faltan las opiniones de quienes aconsejan o sugieren esperar a que el asunto se aclare y se pueda demostrar si lo ocurrido fue involuntario o existió alguna irregularidad aún por concretar. También se apunta que alguno de los poseedores de las papeletas premiadas ha tomado ya iniciativas legales por su cuenta, lo que dejaría sin efecto la propuesta planteada por la comisión de aportar las participaciones de sus integrantes para disponer de parte del dinero que sería necesario para pagar todas las papeletas agraciadas. Además, los rumores extendidos por la zona desde hace día apuntan a que ya se ha hecho efectivo el cobro de alguno de los décimos premiados.