La Comisión de Fiestas de Villamanín subraya la complejidad del documento: «requiere comprobaciones, coordinación y tiempo»

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha emitido un segundo comunicado en el que subraya la complejidad del documento que se está elaborando para dar salida al conflicto generado por la lotería de Navidad, un proceso que —según explica— «requiere comprobaciones, coordinación y tiempo». La entidad insiste en la necesidad de actuar con rigor y garantías para todas las personas implicadas y vuelve a pedir paciencia a los vecinos mientras avanzan las gestiones.

En los últimos días, la comisión ha mantenido contactos con distintos profesionales, especialmente del ámbito jurídico y notarial, para analizar en detalle las alternativas posibles. De forma paralela, se están valorando sistemas que permitan centralizar y ordenar la información relativa a las participaciones, incluyendo la futura habilitación de una herramienta digital que garantice la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos.

Uno de los aspectos clave en los que se está trabajando es la creación de una estructura formal que permita canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios, considerada imprescindible para avanzar con orden en las siguientes fases del proceso. La comisión recuerda además que, debido al elevado volumen de comunicaciones recibidas, no es posible atender consultas individuales en este momento, y que toda la información se irá trasladando por vías oficiales.

A este escenario se ha sumado también el pronunciamiento del Ayuntamiento de Villamanín, que ha hecho un llamamiento al diálogo y a la convivencia vecinal ante la grave repercusión mediática que el conflicto está teniendo en todo el país. El consistorio lamenta la imagen que se está proyectando del municipio y subraya que no refleja los valores de convivencia que siempre han caracterizado al pueblo.

El origen del problema se encuentra en un error de gestión relacionado con la consignación de 50 participaciones de cinco euros —cuatro destinados al juego y uno como donativo para la Comisión de Fiestas— que no estaban respaldadas por los décimos correspondientes. Este fallo ha generado un desfase de cuatro millones de euros, ya que cada papeleta resultó premiada con 80.000 euros tras salir agraciado con el Gordo el número 79.432.

La solución planteada pasa por aplicar una «quita» aproximada del 10 % a cada premio para que todos los agraciados puedan cobrar, así como por el reparto entre los premiados del décimo que jugaba la propia comisión y de los premios personales de sus integrantes. Todo ello se haría a cambio de que no se presenten denuncias contra los responsables. Con este planteamiento, la deuda se reduciría de cuatro a dos millones de euros.

Una vez que se tenga el documento, será remitido a todos los agraciados por la lotería del pasado 22 de diciembre para que sea refrendado por todos y así poder desbloquear el cobro de las participaciones.