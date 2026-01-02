Cultura y deporte llenan Santa María por Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Santa María del Páramo continúa desarrollando estos días su programación navideña con una amplia oferta de actividades pensadas para el disfrute del público de todas las edades en la que destacan las propuesta deportivas y culturales. El consistorio pretende asó reforzar la vida social del municipio durante estas fechas festivas.

El año comienza con tintes festivos en este rincón de la provincia y para mañana viernes, 2 de enero, se ha previsto una nueva propuesta incluida en los Circuitos Escénicos de Castilla y León, con la actuación de magia del ilusionista Fernando Saldaña, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Centro Cívico Magdalena Segurado.

Fútbol de veteranos

La actividad deportiva será la gran protagonista de este sábado, 3 de enero, cuando se celebrará el II Cuadrangular Solidario de Fútbol de Veteranos, que se disputará a las 16.00 horas en el Polideportivo Municipal Julio Tolón Gómez.

Ese mismo día, a las 17.30 horas, se celebrará también un partido de balonmano entre el BM Atlético Paramés, en el Pabellón Municipal.

En el plano cultural, el ayuntamiento paramés recuerda que durante estas fechas se pueden visitar dos exposiciones de interés. Por un lado, la muestra de pintura El Ayer, el Hoy el Mañana del artista Luis Román Mateos Fidalgo, que que abrió sus puertas al público el pasado 19 de diciembre y estará disponible para ser visitada hasta el próximo 25 de enero de 2026 en la Sala de Exposiciones Óscar García Prieto, con horario de viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas ,domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, continúa la Exposición de Maquetas de Trenes en Miniatura, que lega de la mano de Santiago López Villada, que puede visitarse desde el pasado 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 en la Sede del Club Atlético Paramés, los domingos en horario de 12.00 a 14.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se anima a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta variada programación navideña de estos días, «pensada para fomentar la cultura, el deporte y la convivencia en el municipio». Unas fechas que tradicionalmente invitan a disfrutar del ocio.