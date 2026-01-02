Activan la alerta por nieve en la Cordillera Cantábrica en León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy los avisos amarillos ante la previsión de nevadas en zonas de la Cordillera Cantábrica de las provincias de León, Burgos y Palencia. Se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros y la cota se situará por encima de los mil metros, aunque irá bajando hasta los 800.

Para la jornada del domingo la situación se complica y los avisos amarillos por nieve se extienden también a puntos del Sistema Central de Ávila, Segovia y Soria, así como a la Cordillera Ibérica en Burgos y Soria. No obstante, la nieve también podría aparecer mañana en zonas de mesesta de Ávila, Segovia, Soria y Burgos, pero con espesores que no alcanzarán los cinco centímetros.

La nieve se espera sobre todo por la noche, y habrá heladas.

Para hoy se esperan en la Comunidad cielos nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes e intensas en los extremos norte y suroeste. Mientras tanto, las temperaturas máximas en las capitales de provincia oscilarán entre los 15 grados de Salamanca y los 8 de Burgos. León y Palencia se quedarán en los diez grados, uno menos que Ávila, y en Soria los termómetros subirán hasta los 9 grados. En Segovia se alcanzarán los 14 grados, dos más que en Valladolid y Zamora.