Activan la alerta por nieve en la Cordillera Cantábrica en León
La fase de alerta se activará a las 19:00 de este sábado, 3 de enero, ante la previsión de acumulaciones de 5 centímetros de nieve a partir de los 1000 metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy los avisos amarillos ante la previsión de nevadas en zonas de la Cordillera Cantábrica de las provincias de León, Burgos y Palencia. Se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros y la cota se situará por encima de los mil metros, aunque irá bajando hasta los 800.
Para la jornada del domingo la situación se complica y los avisos amarillos por nieve se extienden también a puntos del Sistema Central de Ávila, Segovia y Soria, así como a la Cordillera Ibérica en Burgos y Soria. No obstante, la nieve también podría aparecer mañana en zonas de mesesta de Ávila, Segovia, Soria y Burgos, pero con espesores que no alcanzarán los cinco centímetros.
La nieve se espera sobre todo por la noche, y habrá heladas.
Para hoy se esperan en la Comunidad cielos nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes e intensas en los extremos norte y suroeste. Mientras tanto, las temperaturas máximas en las capitales de provincia oscilarán entre los 15 grados de Salamanca y los 8 de Burgos. León y Palencia se quedarán en los diez grados, uno menos que Ávila, y en Soria los termómetros subirán hasta los 9 grados. En Segovia se alcanzarán los 14 grados, dos más que en Valladolid y Zamora.