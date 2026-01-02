Activan la alerta por nieve el sábado en Cordillera Cantábrica en León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha acordado la activación de la fase de alerta por nevadas dentro del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado en la zona de la Cordillera Cantábrica en las provincias de León, Palencia y Burgos.

La fase de alerta se activará a las 19:00 de este sábado, 3 de enero, ante la previsión de acumulaciones de 5 centímetros de nieve a partir de los 1000 metros, con posibilidad de bajada de la cota a 800 en la zona de montaña de León y a 700 metros en Palencia y Burgos, ha informado la Delegación del Gobierno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en aviso amarillo la Cordillera Cantábrica en León, Palencia y Burgos no solo el sábado, desde las 19:00 hasta la medianoche, sino el domingo también hasta las 12:00, con nieve a cualquier cota y una madrugada de heladas.

Además, en aviso amarillo estarán también el domingo, durante toda la jornada, el Sistema Ibérico en Soria y Burgos, con acumulación de hasta 8 centímetros; el Sistema Central en Soria y Segovia, con acumulaciones de 10; y la meseta en Soria y Segovia, con acumulaciones de 4 centímetros.

La nieve es espera sobre todo por la noche, y habrá heladas.