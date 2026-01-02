Santa Marina del Rey invita a recorrer sus belenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa Marina del Rey invita a recorrer las calles del municipio para disfrutar de las tradiciones antes del gran cierre de fiestas con la llegada de los Reyes Magos.

Vecinos de las diferentes localidades mantienen viva la tradición del belén y engalanan sus plazas con luces y grandes árboles de Navidad en Villamor de Órbigo, Villavante, San Martín del Camino y Sardonedo. La ruta tiene una parada obligatoria en San Martín del Camino, donde el espíritu navideño toma forma gracias al talento de Josefina Franco Miguélez. Esta vecina ha vuelto a sorprender por segundo año con un belén de cerca de ocho m2 y más de 1.000 piezas creadas una a una con ganchillo.