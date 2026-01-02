La campaña para salvar la ermita de Valdavido alcanza el 40% del objetivo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La campaña de micromecenazgo impulsada para evitar la ruina de la ermita de San Roque, situada en el camino entre Valdavido y Truchas, en la comarca leonesa de Cabrera, ha finalizado con una recaudación de 12.555 euros, lo que supone poco más del 40 por ciento del objetivo mínimo fijado en 31.000 euros.

El presupuesto óptimo era de 60.000 euros, por lo que la iniciativa no ha logrado cubrir las necesidades previstas para acometer la restauración integral del templo. El proyecto, promovido por la Junta Vecinal de Valdavido y respaldado por la entidad Hispania Nostra, pretende financiar una cimentación inyectada con resina expansiva para frenar el hundimiento de la estructura, así como la sustitución completa de la cubierta y otras mejoras como la restauración de carpintería, bancos, iluminación solar y limpieza del retablo.

Las aportaciones incluían recompensas simbólicas, desde el nombre en un panel de agradecimiento hasta el apadrinamiento de un banco del templo pasando por la plantación de un árbol autóctono con el nombre del aportante.

La ermita de San Roque no es solo un edificio: ha sido durante siglos punto de encuentro y lugar de culto, escenario de celebraciones como la festividad de San Roque cada 16 de agosto y el ascenso de pendones al castillo de Peña Ramiro en septiembre.

Su advocación inicial fue a Nuestra Señora de las Angustias, y a finales del siglo XVI, tras las pestes, se dedicó también a San Roque. Durante el siglo XVIII hizo las veces de parroquial mientras se construía la iglesia matriz.

Desde hace más de una década, el templo presenta goteras y grietas. En 2019 se realizó una intervención de urgencia para reforzar el arco triunfal y sustituir parte de la cubierta, pero el problema principal persiste: la falta de cimentación adecuada está provocando el hundimiento de la estructura, lo que la lleva a un inevitable colapso si no se actúa.