Unas sondas de humedad para riegos mejorarán los costes en el Páramo

La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo ha implantado ya las primeras soluciones digitales para transformar y modernizar el sistema de regadío dentro de la primera convocatoria de ayudas de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua, con sondas de humedad para una gestión eficaz de riegos y la mejora de costes y cultivos.

Dichas subvenciones están financiadas por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y gestionados en España por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Superficie regable

Esta financiación supone para la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo una inversión de 1.206.007 euros financiados por la Unión Europea. La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, con sede en Santa María del Páramo, abarca 28 localidades de los municipios de Bustillo del Páramo, Valdefuentes del Páramo, Bercianos del Páramo, Valdevimbre, Villazala, Laguna Dalga, San Pedro Bercianos, Urdiales del Páramo, Santa Marina del Rey y Santa María del Páramo y en total suma 672 comuneros que trabajan más de 17.300 hectáreas de superficie regable abastecidas por el Embalse de Barrios de Luna.

El Páramo Leonés ha conseguido transformarse y modernizarse en los últimos años y los cultivos mayoritarios son el maíz, la alubia y la remolacha, seguidos por el trigo, girasol, alfalfa, centeno o patata, según un comunicado de iRiego New Generation. Dentro de las soluciones digitales incluidas en el proyecto, los regantes del Canal del Páramo están instalando ya nuevas sondas de humedad que permiten recoger datos de las condiciones del suelo para realizar una gestión más precisa y eficiente de los riegos. Estos dispositivos consiguen destacados ahorros de agua y energía dentro de la consecución de los objetivos finales de sostenibilidad ambiental y digitalización del campo, además de lograr la reducción de uso de fertilizantes y productos para el tratamiento de plagas (con la consecuente merma de riesgos de contaminación) y la adaptación de necesidades hídricas variables en función del tipo de cultivo. Dentro de estas soluciones amparadas por los Perte, se instalarán próximamente en la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo pluviómetros con conexión en tiempo real y estaciones meteorológicas.