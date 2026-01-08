El museo minero de Sabero superó los 51.000 visitantes el año pasado

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ha finalizado el año 2025 con 51.278 usuarios, la mayor cifra desde su apertura en el año 2008. consolida así la tendencia positiva del centro, que sobrepasa en casi mil usuarios las cifras del año anterior, cuando se registraron 50.416 visitantes. De igual forma, el museo, ubicado en Sabero, ha desarrollado a lo largo del 2025 una intensa actividad cultural, con el objetivo de dar a conocer la historia y la cultura minera y siderúrgica de la Comunidad, con la realización de nueve exposiciones temporales y la celebración de 182 actividades en las que han participado más de trece mil personas.

El centro ha continuado incrementando sus fondos, con la recepción de ochenta nuevas piezas, entre las que destacan una importante colección de instrumentos de detección de gases de mina y un conjunto de elementos de la ya desparecida Central Térmica de Velilla del Río Carrión. Estas piezas completan las colecciones del museo y sirven para enriquecer su exposición permanente, realizar exposiciones temporales o préstamos a otras entidades. Las donaciones también han contribuido a mejorar la biblioteca del museo, con los fondos bibliográficos de algunos ingenieros de minas jubilados y de empresas mineras y energéticas.

El Archivo Histórico Minero de Castilla y León, dependiente del museo, se ha seguido nutriendo de miles de documentos, planos y fotografías, pertenecientes a las grandes empresas mineras de la región y a un buen número de donantes particulares. En el 2025, el archivo ha comenzado la digitalización de su fondo de planos, más de 50.000 unidades, que estarán a disposición de los investigadores gracias a un proyecto de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Otro de los grandes proyectos vinculados al museo, ha sido la excavación arqueológica del Patio de los Hornos Altos de la Ferrería de San Blas, finalizada a lo largo del ejercicio y que ha permitido sacar a la luz una parte importante de las instalaciones de esta zona de fundición. El proyecto, a cargo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha continuado con la redacción del proyecto para consolidar y musealizar estos restos, de cara a su incorporación a la visita al museo a partir del año 2027.

A lo largo del año 2025 el museo ha tenido una intensa colaboración con numerosas instituciones, tanto con el préstamo de las exposiciones diseñadas y producidas por el centro, como con su participación en congresos, jornadas y otro tipo de eventos para difundir el trabajo y la cultura minera y siderúrgica de Castilla y León.