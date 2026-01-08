San Isidro y Leitariegos afrontan un fin de semana con 13 km de pistas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales y de montaña dependientes de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, encaran el fin de semana con más de 13 kilómetros esquiables en conjunto, con un total de 19 pistas abiertas y una red de remontes operativa que permitirá el acceso a varios sectores, siempre y cuando la meteorología lo permita. Los complejos invernales leoneses siguen disfrutando de una buena temporada a pesar de que a veces la jornada se complica por el mal tiempo. En la estación de San Isidro, que ha tenido que cerrar por fuertes rachas de viento el día de Reyes y en la jornada de ayer, se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 12 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 10,3 kilómetros esquiables. Cinco son verdes, tres azules y cuatro rojas. La estación cuenta, además, con ocho remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y tres cintas. La nieve es de tipo dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 50 centímetros, según ha informado en un comunicado la Diputación de León. Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos ofrece 3,4 kilómetros esquiables con siete pistas abiertas: tres verdes, tres azules y una pista especial. Están operativos seis remontes, concretamente dos telesquís, dos telesillas y dos cintas y los accesos a la estación permanecen abiertos para la práctica del esquí con una calidad de nieve de tipo húmeda y espesores de entre 20 y 70 centímetros. En San Isidro se pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, abriendo inicialmente dos días en los que visitaron sus instalaciones un total de 2.000 usuarios. Mientras, en Valle Laciana-Leitariegos la apertura se llevó a cabo el día de Nochebuena, 24 de diciembre. La Diputación de León ha recomendado a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.

Según los datos recabados por La Nueva España, en lo que va de temporada las estaciones leonesas han triplicado el número de visitantes respeto a las asturianas.

Las previsiones del tiempo apuestan por un buen fin de semana para los amantes del esquí. La Cordillera Cantábrica de León estará este viernes, 9 de enero, en aviso amarillo por nieve ante la previsión de acumulaciones de hasta cinco centímetros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, la mencionada zona estará en peligro bajo con una probabilidad del 40-70% entre las 12.00 y las 23.59 horas de la jornada del viernes por acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta cinco centímetros, que se esperan por encima de 1.200 metros, aunque el aviso continuará el día sábado.

En general, en Castilla y León se esperan este viernes intervalos nubosos con algunas precipitaciones, débiles en general, más probables en zonas de montaña del norte y este. La cota de nieve bajará progresivamente hasta alcanzar unos 1.100 metros, salvo en el noreste hasta unos 900 metros, mientras que las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas con pocos cambios.