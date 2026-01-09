Diario de León

León moderniza con 1,4 M€ sus espacios naturales para un turismo más responsable

La Junta licita el proyecto que impulsa la sostenibilidad en sus enclaves más protegidos

Un senderistas en el bosque de Hormas, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.

Un senderistas en el bosque de Hormas, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.jesús f. salvadores

María Carnero
Publicado por
María CarneroRedactora de Provincia
León

Creado:

Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha adjudicado por 1,4 millones de euros el proyecto de adaptación a la sostenibilidad del uso público de los espacios naturales protegidos de la provincia de León. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 26 meses, ha sido adjudicada a la empresa Talher S.A. y forma parte de un programa regional más amplio que movilizará más de 13 millones de euros en toda Castilla y León, financiados a través de fondos Feder de la Unión Europea.

El proyecto contempla intervenciones en algunos de los enclaves naturales más representativos de la provincia, como el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, el Parque Natural de Babia y Luna y los Monumentos Naturales de Las Médulas, el Lago de la Baña y el Lago de Truchillas. Además, las actuaciones se extenderán a numerosos espacios integrados en la Red Natura 2000, incluyendo Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), zonas húmedas catalogadas, árboles incluidos en el Catálogo de Árboles Notables y ámbitos vinculados a los planes de recuperación del oso pardo y del urogallo cantábrico.

El objetivo principal del proyecto es mejorar las infraestructuras de uso público de los Espacios Naturales Protegidos Natura 2000 aplicando criterios de sostenibilidad, con el fin de compatibilizar la conservación del medio ambiente con un uso recreativo ordenado. En este sentido, la iniciativa busca impulsar un turismo sostenible y de calidad, al tiempo que contribuye al desarrollo económico de las áreas rurales en las que se localizan estos espacios, reforzando su atractivo turístico y su papel como motor socioeconómico.

Las actuaciones se centrarán especialmente en los espacios naturales declarados que forman parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (REN) y que presentan una mayor afluencia de visitantes, aunque también podrán desarrollarse trabajos puntuales en otros ámbitos protegidos cuando sea necesario para la mejora de hábitats o la conservación de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la mejora y adecuación de áreas recreativas, aparcamientos, miradores, refugios, elementos etnográficos, vallas, pasarelas y señalización, así como la actualización de todas aquellas infraestructuras recogidas en el inventario de uso público. El proyecto también incluye una apuesta decidida por la accesibilidad universal, con la adaptación y mejora de infraestructuras, senderos y caminos accesibles, con el objetivo de facilitar el disfrute de los espacios naturales a todas las personas.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones en el medio natural, como la mejora de senderos, caminos y rutas ciclistas y de BTT, la instalación y reposición de fuentes y la mejora paisajística de los entornos intervenidos. Estas actuaciones se realizarán teniendo en cuenta criterios ambientales estrictos, priorizando la calidad ambiental, la prevención de incendios forestales y los principios de economía circular, mediante una correcta gestión forestal.

El proyecto contempla control de accesos y gestión de aforos en las zonas más tensionadas

El proyecto incorpora también medidas de control, seguimiento y divulgación del uso público. En este ámbito se prevé el control de accesos, la instalación y gestión de aforadores para conocer la presión turística, la realización de encuestas a visitantes y el desarrollo de acciones de sensibilización y divulgación ambiental. Todo ello permitirá mejorar la gestión del uso público y garantizar una experiencia turística de mayor calidad, vinculada al conocimiento y respeto de los valores naturales y culturales de la Red Natura 2000.Desde el punto de vista ambiental, las actuaciones se diseñarán con especial atención a la conservación de la biodiversidad y la integración paisajística. Se aplicarán criterios de gestión forestal que incluyen la conservación de franjas de arbolado en pistas y cauces, la preservación de árboles singulares y monumentales, así como de ejemplares de gran tamaño o de especial interés ecológico. También se protegerán de forma estricta las zonas de nidificación de aves durante los periodos de cría, limitando el tránsito humano y el uso de maquinaria en los momentos de mayor sensibilidad biológica.El proyecto cumplirá de manera rigurosa el principio europeo de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH), exigido por la normativa comunitaria para todas las inversiones financiadas con fondos europeos. En este sentido, se garantizará el uso eficiente del agua, la reducción de plásticos de un solo uso, la eficiencia energética y la prevención de cualquier impacto negativo sobre el suelo, los cursos de agua y los ecosistemas.Con esta adjudicación, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con una gestión sostenible, moderna y responsable de los espacios naturales de León, consolidándolos como referentes de conservación, educación ambiental y desarrollo rural, y asegurando que su disfrute por parte de la ciudadanía se realice de forma compatible con la protección de sus valores naturales y paisajísticos.
tracking