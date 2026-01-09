León moderniza con 1,4 M€ sus espacios naturales para un turismo más responsable

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha adjudicado por 1,4 millones de euros el proyecto de adaptación a la sostenibilidad del uso público de los espacios naturales protegidos de la provincia de León. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 26 meses, ha sido adjudicada a la empresa Talher S.A. y forma parte de un programa regional más amplio que movilizará más de 13 millones de euros en toda Castilla y León, financiados a través de fondos Feder de la Unión Europea.

El proyecto contempla intervenciones en algunos de los enclaves naturales más representativos de la provincia, como el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, el Parque Natural de Babia y Luna y los Monumentos Naturales de Las Médulas, el Lago de la Baña y el Lago de Truchillas. Además, las actuaciones se extenderán a numerosos espacios integrados en la Red Natura 2000, incluyendo Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), zonas húmedas catalogadas, árboles incluidos en el Catálogo de Árboles Notables y ámbitos vinculados a los planes de recuperación del oso pardo y del urogallo cantábrico.

El objetivo principal del proyecto es mejorar las infraestructuras de uso público de los Espacios Naturales Protegidos Natura 2000 aplicando criterios de sostenibilidad, con el fin de compatibilizar la conservación del medio ambiente con un uso recreativo ordenado. En este sentido, la iniciativa busca impulsar un turismo sostenible y de calidad, al tiempo que contribuye al desarrollo económico de las áreas rurales en las que se localizan estos espacios, reforzando su atractivo turístico y su papel como motor socioeconómico.

Las actuaciones se centrarán especialmente en los espacios naturales declarados que forman parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (REN) y que presentan una mayor afluencia de visitantes, aunque también podrán desarrollarse trabajos puntuales en otros ámbitos protegidos cuando sea necesario para la mejora de hábitats o la conservación de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la mejora y adecuación de áreas recreativas, aparcamientos, miradores, refugios, elementos etnográficos, vallas, pasarelas y señalización, así como la actualización de todas aquellas infraestructuras recogidas en el inventario de uso público. El proyecto también incluye una apuesta decidida por la accesibilidad universal, con la adaptación y mejora de infraestructuras, senderos y caminos accesibles, con el objetivo de facilitar el disfrute de los espacios naturales a todas las personas.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones en el medio natural, como la mejora de senderos, caminos y rutas ciclistas y de BTT, la instalación y reposición de fuentes y la mejora paisajística de los entornos intervenidos. Estas actuaciones se realizarán teniendo en cuenta criterios ambientales estrictos, priorizando la calidad ambiental, la prevención de incendios forestales y los principios de economía circular, mediante una correcta gestión forestal.