El agua de Santa Cristina de Valmadrigal no es apta para el consumo

El pozo que abastece de agua potable a Santa Cristina de Valmadrigal ha sido clausurado tras detectarse niveles de nitratos superiores a los permitidos por la normativa sanitaria vigente, que fija el límite en 50 miligramos por litro. Los análisis realizados por los servicios de Sanidad han confirmado que el agua no reúne las condiciones necesarias para el consumo humano.

Ante esta incidencia sanitaria, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado urgente dirigido a todos los vecinos en el que se informa de que el agua no es apta ni para beber ni para cocinar hasta nuevo aviso. La medida tiene carácter preventivo y busca evitar cualquier riesgo para la salud de la población.

Desde el consistorio se señala que la clausura del pozo se mantendrá mientras se estudian las causas del exceso de nitratos y se adoptan las soluciones necesarias para garantizar un suministro seguro. Paralelamente, se está trabajando en la realización de nuevos controles y en la búsqueda de alternativas que permitan cubrir las necesidades de agua del municipio.

El Ayuntamiento ha pedido tranquilidad a los vecinos y ha asegurado que se les mantendrá informados de cualquier novedad relacionada con la evolución de los análisis y la reapertura del suministro. La situación ha despertado preocupación en la comarca, donde se subraya la importancia de extremar la vigilancia.