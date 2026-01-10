El PSOE sienta las bases de su campaña en Vegacervera
Preparados para las autonómicas
El Partido Socialista ha mantenido un encuentro de trabajo este sábado en Vegacervera en el que han participado las agrupaciones de la Montaña Central y que ha estado centrado en coordinar la acción política, trabajar en la organización interna y prepararse ante los próximos retos electorales, todo ello con el convencimiento claro de que el PSOE es «la única fuerza que puede garantizar el cambio en Castilla y León». A esta reunión han sido llamados los secretarios generales y de organización de las agrupaciones de Vegacervera, Villamanín, La Pola de Gordón, Matallana, La Robla, Garrafe y San Emiliano y en ella han participado también el secretario general del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón; el presidente del PSOE de León, Eduardo Morán; el secretario de Organización, Daniel San José; el secretario de Política Municipal, Octavio González; la secretaria de Administración y Finanzas, Leticia Martínez; y el secretario adjunto a Organización, Javier Arenas. Todos ellos, junto a otros responsables orgánicos, han trasladado a las agrupaciones la importancia de seguir trabajando de forma organizada, «desde la unión y con el convencimiento de que el Partido Socialista es la única opción política capaz de defender los intereses de la provincia leonesa» y también «la única formación que garantiza el cambio en Castilla y León». Para Javier Alfonso Cendón, «el Partido Socialista está preparado para afrontar y encabezar un nuevo ciclo político. Nuestro proyecto es serio, útil y garantiza los mejores servicios para la ciudadanía».