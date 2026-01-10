El PSOE sienta las bases de su campaña en Vegacervera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Socialista ha mantenido un encuentro de trabajo este sábado en Vegacervera en el que han participado las agrupaciones de la Montaña Central y que ha estado centrado en coordinar la acción política, trabajar en la organización interna y prepararse ante los próximos retos electorales, todo ello con el convencimiento claro de que el PSOE es «la única fuerza que puede garantizar el cambio en Castilla y León». A esta reunión han sido llamados los secretarios generales y de organización de las agrupaciones de Vegacervera, Villamanín, La Pola de Gordón, Matallana, La Robla, Garrafe y San Emiliano y en ella han participado también el secretario general del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón; el presidente del PSOE de León, Eduardo Morán; el secretario de Organización, Daniel San José; el secretario de Política Municipal, Octavio González; la secretaria de Administración y Finanzas, Leticia Martínez; y el secretario adjunto a Organización, Javier Arenas. Todos ellos, junto a otros responsables orgánicos, han trasladado a las agrupaciones la importancia de seguir trabajando de forma organizada, «desde la unión y con el convencimiento de que el Partido Socialista es la única opción política capaz de defender los intereses de la provincia leonesa» y también «la única formación que garantiza el cambio en Castilla y León». Para Javier Alfonso Cendón, «el Partido Socialista está preparado para afrontar y encabezar un nuevo ciclo político. Nuestro proyecto es serio, útil y garantiza los mejores servicios para la ciudadanía».