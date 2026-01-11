Villeza revive la tradición de recitar refranes a San Antón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 17 de enero volverá a ser una fecha señalada en el calendario de Villeza, pedanía de Vallecillo, con la celebración de la tradicional fiesta de San Antón, patrón de los animales, una jornada cargada de simbolismo, devoción y cultura popular.

La festividad dará comienzo con la Eucaristía, precedida por la tradicional procesión, en la que no faltarán el pendón concejil del pueblo y el alegre repique de las campanas, elementos inseparables de esta celebración tan arraigada. Al término del acto religioso llegará uno de los momentos más esperados: el recital de refranes o coplillas dedicadas al santo, una costumbre que se pierde en la memoria de los más ancianos y que, año tras año, sigue viva gracias al entusiasmo de los vecinos.

Los versos, muchas veces salpicados de anécdotas protagonizadas por animales, se caracterizan por la libertad temática y estilística, aunque con una condición clara: nada de leer, los refranes deben recitarse de memoria, tal y como se ha hecho desde siempre.

Ante la escasez de borriquillos en la comarca, la fiesta contará con un prototipo de pollino diseñado mediante un programa de Inteligencia Artificial y fabricado con impresión 3D, fruto de un sofisticado sistema de ingeniería logística.