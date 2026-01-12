El campo leonés se unirá en una gran manifestación por la crisis del sector

Las cuatro principales organizaciones agrarias de la provincia de León —Asaja, Ugal-UPA, COAG y UCCL— han alcanzado un acuerdo para convocar una manifestación en la capital leonesa en las próximas semanas con el objetivo de protestar por la situación que atraviesa el sector agrario.

La movilización, que se celebrará previsiblemente a finales de enero o principios de febrero, no tiene aún una fecha cerrada. Según explicó el secretario general de Asaja en León, José Antonio Turrado, la convocatoria se está coordinando con otras protestas previstas a nivel nacional, con la intención de que «coincidan en el tiempo» y refuercen el impacto del mensaje del campo.

«No es una protesta urgente, como en otras ocasiones, sino una movilización para expresar nuestras preocupaciones por la situación actual del sector», señaló Turrado, quien subrayó la importancia de que el campo leonés «se deje oír en la calle» de manera unitaria.

Entre los principales motivos de la protesta figura la inquietud del sector ante la evolución de la Política Agraria Común (PAC), tanto por el rumbo de la reforma como por el presupuesto previsto. En este sentido, las organizaciones agrarias consideran que el proceso «no va por buen camino» y reclaman mayor presión política para defender los intereses de los agricultores y ganaderos.

La movilización no se centrará, sin embargo, en el acuerdo comercial con Mercosur. «No vamos a organizar una manifestación para protestar por Mercosur y lo mucho que nos afecta, porque es algo ya perdido, ya está firmado, y tampoco queremos engañar a la gente», explicó el dirigente de Asaja. El foco estará puesto en aquellas cuestiones en las que aún es posible influir, especialmente en las negociaciones de la PAC y en las medidas que dependen directamente de decisiones políticas.

Otro de los asuntos más «sangrantes» para el campo leonés es la caída de los precios de algunos productos clave. Turrado destacó especialmente la situación del cereal, incluido el maíz, un cultivo estratégico para la provincia, que es la principal productora a nivel nacional. En este caso, los precios han caído un 6%, encadenando ya dos años consecutivos de descensos.

«Es un problema que no tiene una solución fácil, porque el precio del cereal está sujeto a las normas de los mercados internacionales», reconoció, aunque advirtió del impacto que esta tendencia tiene sobre la rentabilidad de las explotaciones.

A esta situación se suma la fuerte caída del precio de la patata, otro de los cultivos emblemáticos de León. Si hace dos años se pagaba en torno a los 350 euros por tonelada, actualmente el precio apenas supera los 150 euros. En el caso de la provincia, la existencia de contratos con cooperativas como Prodeleco amortigua parcialmente el golpe, pero no evita la preocupación generalizada del sector.

Frente a estos problemas ligados al mercado, las organizaciones agrarias consideran que sí hay margen de actuación en otros ámbitos, como el coste de los fertilizantes. El aumento de precios de estos insumos, derivado en buena medida de los aranceles, está suponiendo un sobrecoste que, según denuncian, «está asfixiando al sector».

En este punto, los convocantes de la protesta reclaman decisiones políticas que alivien la carga sobre los agricultores y contribuyan a mejorar la viabilidad económica de las explotaciones.

Las cuatro organizaciones coinciden en que la movilización no responde a una actitud de queja permanente, sino a la necesidad de trasladar a la sociedad y a las administraciones la gravedad de la situación. «No es protestar por protestar, es demostrar que las organizaciones agrarias estamos unidas para defender nuestros derechos», concluyó Turrado.