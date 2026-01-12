La Comisión de Fiestas de Villamanín ingresa el Gordo en una cuenta bancaria

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha dado un paso decisivo para desbloquear el cobro del premio de la lotería al comunicar que ya se ha abierto una cuenta bancaria a nombre de la Asociación y que se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos premiados, que suman un total de 42 millones de euros, con todas las garantías legales y la trazabilidad necesaria. Este avance permite canalizar el premio de forma segura, con control, registro y respaldo bancario, y sienta las bases para organizar los pagos de manera ordenada.

Según detalla la Asociación en su último comunicado, los trabajos jurídicos se encuentran muy avanzados, al igual que el desarrollo técnico de la plataforma web de registro de premiados. Esta herramienta será de uso obligatorio para todas las personas con participaciones premiadas, que deberán inscribirse y firmar el correspondiente acuerdo de reparto para poder cobrar sus papeletas. Los responsables del proyecto prevén que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la plataforma esté operativa en un plazo no superior a dos semanas.

Una vez abierta la web, comenzará el proceso de registro de participaciones, imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y fraudes y cerrar con garantías el listado definitivo de perceptores. A través de la plataforma, cada persona podrá consultar el texto del convenio de reparto y manifestar expresamente si se adhiere o no al mismo.

La Comisión recuerda que el plazo de registro finalizará el 22 de marzo de 2026 y que, una vez superada esa fecha, no será posible reclamar el pago, al igual que ocurre con los premios ordinarios de la Lotería del Estado.

Para facilitar el proceso, la Asociación habilitará jornadas presenciales tanto en Villamanín como en León capital dirigidas a quienes tengan dificultades para registrarse por medios digitales. Las fechas, lugares y horarios se anunciarán con antelación por los canales oficiales.

Este proceso se enmarca en la situación generada tras el premio del Gordo de la Lotería de Navidad, que cayó en Villamanín el pasado mes de diciembre. En la venta de participaciones —450 en total, correspondientes a nueve talonarios— se detectó que 50 no estaban correctamente consignadas, lo que provocó un desfase económico estimado en alrededor de cuatro millones de euros. Ante esta circunstancia, se planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita repartir el premio evitando la vía judicial.

El comunicado incluye también un agradecimiento al Ayuntamiento por su llamamiento a la calma y a la convivencia, así como a asociaciones, colectivos, vecinos y particulares que han donado participaciones del Sorteo de El Niño para ayudar en el proceso. Los reintegros y pequeños premios obtenidos se destinarán a cubrir los gastos necesarios para garantizar la seguridad y transparencia del procedimiento.

Por último, la Comisión lanza un aviso de seguridad a los premiados: no se deben enviar fotos de papeletas ni documentación personal por WhatsApp o correo electrónico, ni mostrar las papeletas a terceros. El único canal válido será la web oficial cuando se publique y las jornadas presenciales anunciadas por los canales oficiales.

La Asociación agradece la paciencia y la prudencia de los afectados y asegura que continúa trabajando para ofrecer una solución transparente y lo más rápida posible..