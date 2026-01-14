La Junta invierte 200.000 € en el Puerto del Pando

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha visitado este miércoles la carretera LE-234, en el entorno del Puerto del Pando, para conocer el resultado de las obras llevadas a cabo entre los kilómetros 23 y 27, en el término municipal de Boca de Huérgano, con una inversión total de 211.865 euros.

Durante la visita, Puerta señaló que se trata de una carretera de montaña muy utilizada por vecinos, ganaderos y visitantes, «que necesitaba una mejora a fondo para que sea más segura y cómoda» y añadió que el objetivo es «que vivir en un pueblo no suponga tener peores carreteras que en otros lugares».

Las obras se realizaron en la segunda mitad del 2025 y afectaron a distintos tramos de la vía. En todo el recorrido se limpió la vegetación de los márgenes para mejorar la visibilidad y evitar riesgos y se arreglaron las cunetas y los laterales de la carretera para que el agua de lluvia drene mejor y no deteriore el firme.

Además, alrededor del kilómetro 26 se levantó el pavimento en mal estado y se volvió a construir la base antes de colocar una nueva capa de asfalto. Junto a esto, entre los kilómetros 23 y 27,5 se extendió una nueva capa de rodadura para dejar la carretera en mejores condiciones para circular. Por último, se renovó la señalización horizontal, pintando de nuevo la línea central, adaptada a las curvas y a la dificultad del trazado de este puerto de montaña.

«Estas obras mejoran la seguridad y hacen más fáciles los desplazamientos diarios de los vecinos, pero también ayudan al turismo y a la actividad económica de la zona. Seguiremos invirtiendo en nuestras carreteras porque son una pieza clave para que Castilla y León siga avanzando, vivan donde vivan sus ciudadanos», añadió Puerta.